大陸廣東佛山市高明區一名23歲的陳姓女子日前和主管喝酒，醉倒後被帶到飯店開房，數小時後突然離奇死亡。當地警方獲報後展開調查，發現死者生前疑似遭人下藥，且犯人使用一種相當罕見的藥物「七氟烷」，若非專業人士幾乎不可能取得，目前已將涉有重嫌的彭姓男子刑事居留，詳細案情仍待進一步釐清。

《澎湃新聞》報導，本案發生在上月24日，警方當天凌晨接獲報案，指高明區某公寓房間內，有一名女子酒後昏迷不醒，需要救護車救助；轄區派出所民警和醫護人員迅速到場處置，無奈陳女早已死亡多時。警方事後發現，死者生前是被彭姓主管帶到飯店，隨後將其列為重大嫌疑人，目前已把他刑事拘留。

驗屍報告顯示，陳女的死因為七氟烷（一種麻醉藥品）中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。死者舅舅透露，外甥女今年才23歲，去年6月剛拿到大專的畢業證書，半年後進入梅州市敏捷建築工程有限公司任職，工作地點在佛山市高明區，誰知工作不到1個月，孩子就出事了。

警方通報。

家屬事後了解，陳女上月23日晚間和彭男等人一起吃宵夜，後來又到KTV唱歌喝酒；隔日凌晨2時左右，彭男先去案發酒店開好房，約10分鐘後帶陳女進房間；直到凌晨5時許，彭男再度外出買早餐，隨後返回酒店，並讓服務員開房門，發現陳女不對勁後報警。

陳女舅舅表示，酒店附近的監視器顯示，彭男當時攙扶著陳女進入酒店，可見女方已神智不清，但他從小看著外甥女長大，清楚明白對方幾乎滴酒不沾，根本不可能喝醉，加上她死後被驗出七氟烷，足證孩子生前遭到下藥。家屬提到，事發後，陳女生前所在的公司安排了一名人事經理跟家屬溝通，雙方沒有達成一致。

(中時新聞網)