農曆春節到，每年這時候也是刮刮樂最夯的日子，不僅可以試試手氣，也很有過年氣氛，一名網友在網路上分享一段刮刮樂的經歷，日前心血來潮買刮刮樂，結果竟中了3萬元，這時網友想起「刮刮樂潛規則」，加上公司阿姨合資慫恿，決定繼續加碼，未料結局讓他哭笑不得。

網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示日前是上班日最後一天，中午吃飽飯後，經過一家彩券行，當下錢包裡有4000元，因此決定買一張2000元刮刮樂試手氣，第一張槓龜，原PO自嘲賭性堅強，決定再試一張2000元刮刮樂，未料這張竟中了1萬元，扣掉稅金實拿2萬3880元。

爽翻天的原PO，突然想起「有認識的彩卷行提過，如果一本裡面有一張3萬的，那同一本裡一定有一張10萬的」，猶豫不決的原PO決定先放棄，回到公司後，一名阿姨聽聞他中獎，馬上拿1000元要合資，雖然原PO解釋彩券行說法不一定準，但阿姨說「沒關係！你今天運氣那麼好，沾沾你的福氣！輸贏不重要」。

原PO回到彩券行，迅速買了幾張，且直接用掃描，結果3張槓龜，其他都是中1000元，最後原PO隨手挑一張回去給阿姨刮，中2000元，阿姨認為原PO好運當頭，不斷要他再去換刮刮樂，兩人就這樣一來一往不斷買、不斷刮，「最後下班回家時，我打開錢包看著裡面錢，依舊是4000，此刻我心想，你ｘ的，我今天有中獎嗎」？

(中時新聞網)