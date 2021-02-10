春節連假，南投警方將在日月潭周邊、水里鄉車埕，實施交通管制；溪頭停車場爆滿時，強制車輛分流到其他景點；清境、合歡山線早上9點到下午3點最壅塞，建議當天往返遊客9點前抵達，入住旅宿者下午3點以後進入，避開塞車時段。

溪頭停車空間有限，容易造成回堵，警方今年首度實施強制分流，停車場爆滿時，強制車輛轉往杉林溪、鳳凰鳥園等景點，不能停滯在投151線。

集集警分局在日月月潭實施交通管制，台21線中山路與中正路口禁止路邊停車；開放車輛路邊停車路段為台21線往頭社方向4線道外側車道。

水社名勝街、伊達邵街區，規畫為行人徒步區，除公務車及緊急救護車輛，其他車輛禁止進入；水里鄉車埕實施單向管制，禁止路邊停車，禁止車輛由投131線與民權巷口，往車埕社區方向行駛及路邊停車。

公路總局第二區養護工程處，依往年交通統計資料顯示，台14甲線往清境、合歡山路段，春節連假期間每日9點至下午3點，最易發生車多壅塞狀況，用路人可提前抵達或延後進入；雪季期間，如果有降雪及路面結冰，台14甲線翠峰至大禹嶺，將預警性封閉道路。

日月潭風景區周邊道路台21線，每日上午10點至下午2點，容易發生壅塞狀況，當天往返遊客建議提前於早上10點以前抵達，過夜入住旅客，可於下午3點以後進入日月潭風景區；另外，台21線埔里往日月潭路段，因日月潭水社車流多時容易回堵，建議遊客可於台21線九龍口，左轉台21甲線往德化社方向環潭行駛，避開車潮。

(中時 )