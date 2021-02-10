負責美軍最先進裝備開發工作的國防部高級研究計劃局（DARPA），現在要研發一種「具備空對空作戰」的無人戰鬥機，可視為科幻電影《機戰未來》(Stealth)的現實化。

防衛部落格(Defense Blog)報導，DARPA的聲明表示，美國國防部研究部門正在啟動「長射」(LongShot)計劃，開標是開發一種可攜帶空對空武器，並具備自行瞄準敵機的空戰型無人機。

DARPA在2017年所繪的空戰無人機，還沒有內載彈艙的想法。(圖/DARPA)

不過DARPA把計劃名取叫「LongShot」可能有點欠考慮，或者過於誠實，因為這個詞另有「成功機率不高」的意思。

DARPA已經與通用原子(General Atomic)、洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)、諾斯洛普·格魯曼公司(Northrop Corporation)簽訂第1階段初步設計合約，4家公司會先製作新型無人機，其功能是擴大交戰範圍，提高任務效率，並可以最大程度的協助有人戰機。

當前的制空權( air superiority)是依靠先進的有人戰鬥機，提供突穿敵方空防陣地，擊敗前來攔截的敵機。可以預見的是，「長射」這種無人戰機，可以做為先鋒部隊，保衛有人戰機遠離敵人的威脅，從而提高飛行員的生存能力。

DARPA計劃經理保羅‧卡爾宏中校(Paul Calhoun)說：“「長射計劃是無人戰機的下一階段，它們能夠使用先進的空對空武器，對敵人的各種空中單位進行壓制。」

(中時新聞網)