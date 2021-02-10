挺起腰桿，左手自然垂放抓著椅緣穩定身體，右手繞過頭部，輕輕將頭往右側彎曲，拉伸頸部肌肉。(圖余雅雯提供)

雙手向前伸，將手放在雙肩上，定點於肩上，向後旋轉，同時抬頭。(圖余雅雯提供)

春節年假期間，民眾最愛坐上牌桌大戰，整晚低頭摸牌，小心急性痠痛上身導致頸椎病變！中醫師表示，每逢過年長假期間急性酸痛的求診大暴增，不少民眾此時產生脖子及背部酸痛不已的現象，醫師提醒低著頭頸部要承受2倍的頭部重量，長期壓迫容易導致頸椎病變，每隔30分鐘就應該站起來動一動。

中醫師余雅雯觀察，長假期間雖然不用長時間固定姿勢打電腦，但低頭族「轉戰」通宵追劇、打麻將、玩電動，長時間低頭久坐不動，會讓下肢血液循環減慢，也容易腰酸背痛下肢酸麻，每年長假後，急性酸痛門診大增。

原因就在於低著頭，頸部要承受比頭部重超過2倍以上的壓力，長期壓迫，會導致頸部肌肉失衡，增加頸椎關節負擔，並讓急性酸痛情形大增，加上長時間同一個姿勢太久不走動，肌肉流失會加速，也很容易觸發神經系統的疼痛反應。

余雅雯提醒，久坐容易水腫、肥胖，也會讓許多疾病上身，時間過長造成臀痛、腿麻甚至站不起來症狀對人體的危害極大，建議民眾每隔30~40分起身走動5~10分，並親自示範簡易的伸展運動，有效的伸展肌肉與減輕脊椎負擔，減緩身體僵硬及不適。

第一個動作，雙手比讚伸直，呈現手指朝上的方向，雙臂向後彎，挺胸和抬頭，放鬆肩胛部分。

第二個動作，挺起腰桿，左手自然垂放抓著椅緣穩定身體，右手繞過頭部，輕輕將頭往右側彎曲，拉伸頸部肌肉。

第三個動作，雙手向前伸，將手放在雙肩上，定點於肩上，向後旋轉，同時抬頭。

(中時 )