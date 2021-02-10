南韓天后級女團2NE1在2016年因合約解散後，4名成員CL（李彩麟）、Bom（朴春）、Dara（朴산다라）和Minzy（孔旻智）都各自在不同領域繼續努力，而粉絲還是希望4人能合體出新作品；1月下旬4人驚喜合體替Minzy慶生，豈料，CL的母親隔天在美國因心臟麻痺逝世，過年期間將低調舉行喪禮，經紀公司也稱「盼外界給CL時間和空間整理心情，不要過多打擾」。

從出道後CL就因霸氣豪爽的個性，被網友們冠上「女王」稱號，但近日她的經紀公司卻透露，CL的母親1月23日於美國因心臟麻痺去世，享年53歲，而受到疫情影響，CL母親的喪禮僅通知親友，將在2月10日至13日低調舉行；鮮少公開私事的CL，如今遇到至親離開人世，經紀公司也懇求外界給她空間和時間適應，調適心情。

2NE1解散5年後，4人感情依舊，1月底才驚喜曬合體慶生照，豈料隔日CL母親傳出病逝。(圖/ 摘自CL李彩麟IG)

而CL在1月22日才和2NE1另外3名團員相聚慶生，4人還曬出同框照，讓粉絲們積極敲碗希望她們趕快合作推出新作品，再見當年2NE1超強人氣；不久前Minzy才爆料Bom在努力瘦身，間接透露4人將要合作的消息，讓外界十分期待。但萬萬沒想到CL母親驟逝，眾人都悲痛不已。

當年2NE1每首歌曲推出都造成轟動，像是〈I Am The Best〉、〈CRUSH〉、〈Come Back Home〉，但2014年成員朴春陷入運輸禁藥風波，所有工作都暫停，而團體活動也變少，後來有些酸民認為朴春的事情，就是2NE1解散的最大關鍵。

(中時新聞網)