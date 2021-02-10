由於美國在川普時代發起美中貿易戰，進而打到科技戰，對大陸華為等科技業祭出一系列制裁，促使大陸決定晶片自主。但日媒分析，早在大陸被視為美國的競爭對手之前，美國政府就一直控制著大陸技術的發展，結果儘管大陸科技行業的規模和增長迅速，卻嚴重依賴國外技術，因此，美國如果延長大陸對美國技術的依賴，可能是一個遠比暴力和快速脫鉤更好的選擇。

《日經亞洲評論》報導，早在大陸被視為美國的競爭對手之前，美國政府就一直牢牢控制著大陸技術的發展。通過《瓦森納協議》等，美國及其盟友確保將大陸於甩在身後，並保持安全距離，結果儘管大陸科技行業的規模和增長令人印象深刻，但它卻嚴重依賴國外技術。

報導指出，華為只是反映這個漏洞的一個例子，但大陸科技業同樣脆弱，如果突然發生國外技術斷鏈，則會面臨崩潰的狀況。幾年前，這樣的景象是無法想像的，但川普執政期間的極端和反覆無常的政策，迫使企業考慮這些可能性。

由於美國主導的對大陸科技進步的遏制，是基於一種根深蒂固的敵對心態，在這樣的心態中，大陸便是對手。喬治城大學助理教授Mario Daniels表示，從歷史上看，出口管制一直是經濟戰的一種手段，他們依據的是明確的敵對概念。

儘管這場技術之爭只是在過去兩年變得顯著，但它早在進一步發酵之前就已發生。幾十年來，美國一直致力於讓中國的半導體製造能力，至少落後全球領導地位者兩代之遠。此外，當大陸企業試圖在低端技術水平上建立市場地位時，國外公司以更優的產品阻檔。

報導並提到，以光刻機為例，2015年前後，上海微電子試產90奈米光刻機，這是晶片製造的關鍵設備。但突然《瓦森納協議清單》發生了變化，允許國外公司向大陸出口45奈米以上的設備。大陸晶片製造商爭相從荷蘭ASML購買65奈米光刻機，這鞏固了國外光刻設備製造商在大陸的主導地位。官方數據顯示，國外公司在大陸部分光刻設備市場佔有率為百分百，其中ASML佔68%，日本Canon和Nikon佔32%。

然而，大陸對國外技術的依賴遠不止半導體。在汽車業方面，大陸目前是全球產量和銷量最大的汽車市場，用於汽車發動機和變速箱的晶片約有八成依賴進口。在此之前，大陸於1978年首次向外國合資企業開放了汽車行業，要求外國公司在任何合資企業中不得持有超過50%的股份。

這種情況一直持續到2018年，大陸政府方面開始在2022年之前逐步取消對外資所有權的限制。40年來對外資的嚴格限制，仍未能讓大陸企業掌握製造汽車發動機的技術，顯示強制技術轉讓的概念比許多人想像的要複雜，更不用說，大陸的汽車晶片有98%依賴進口。從目前的汽車晶片短缺可知，供應鏈的突然中斷可能會導致工廠關閉和生產混亂。

至於醫療領域方面，進口占大陸高端醫療設備市場的80%；航空發動機方面，大陸的支線客機ARJ21和更大的C919飛機完全依賴外國製造的晶片，這兩款飛機都使用進口發動機；對先進製造業至關重要的數控機床領域，大陸90%的技術需求依賴進口。此外，大陸還進口了約80%的中高端傳感器，而微軟的Windows佔大陸桌面操作系統需求的88%，蘋果的OS X系統佔據5.4%的市場份額。Android和iOS佔據了大陸手機操作系統市場近100%的份額。

當然，新冠肺炎也讓美國對大陸的依賴更加明顯。美國製造的藥品中，高達80%的基本成分來自大陸，大陸也是美國醫療設備的主要來源。關鍵的區別在於，在先進技術方面，中國依賴進口，因為它沒有能力生產這些產品，也沒有什麼可替代的供應商，另但美國依靠大陸生產低成本的低端產品，則有現成的替代品。

最後，報導也強調，科技戰爭和疫情至少引發了部分的科技脫鉤，這一過程不太可能逆轉，這種脫鉤的速度和程度將取決於美國未來的政策。美國總統拜登應該明白，努力保持大陸對科技的依賴符合美國的利益，而前總統川普制裁的措施，實際上加速了大陸實現自給自足的進程。因此，美國如果採取緩解大陸企業的短期壓力，將延長大陸對美國技術的依賴，並避免嚴重的全球生產混亂，這是一個遠比暴力和快速脫鉤更好的選擇。

(中時新聞網)