牛年年假第一天，苗栗縣警局長周煥興到頭屋分駐所慰勞基層員警辛勞，並發紅包給輪值的同仁討個喜氣。（警方提供／巫靜婷苗栗傳真）

替代役男想要金榜題名當警察，苗縣警局長周煥興給予祝福。（警方提供／巫靜婷苗栗傳真）

同在苗栗警分局服務的夫妻黨柯金良、劉逸姝分別請局長寫下「夫妻恩愛、幸福美滿」，讓所有在場的同事笑的開懷。（警方提供／巫靜婷苗栗傳真）

新婚的女警涂翔喻的新年新希望是「早生貴子」，苗縣警局長周煥興給予祝福。（警方提供／巫靜婷苗栗傳真）

偵查佐古鏡汶拿出今年2月5日兒子剛出生的相片，局長寫下祝福「乖乖長大」，讓嚴肅的苗栗警分局瞬間充滿溫馨的氣氛。（警方提供／巫靜婷苗栗傳真）

新年新希望，苗栗縣警局慰勞春節期間辛勤工作的員警，10日由縣警局長周煥興前往苗栗警分局與轄區分駐所（派出所）發紅包，別出心裁拿出立可拍與基層同仁合照，並一一寫下祝福夾在紅包封面，一來一往間替嚴肅的警局增添不少溫馨氣氛。

牛年年假第一天，苗栗縣警局長周煥興到苗栗分局轄區慰勞基層員警辛勞，並發紅包給輪值的同仁討個喜氣，為了多給一些祝福，他發想利用時下最流行的立可拍，邀請同仁合照當場列印下來，並在立可拍上親手寫下新年祝福，每份紅包皆為量身打造，增添趣味同時也讓基層員警備感窩心。

有員警希望新的一年能事事順心、平安喜樂，也有員警想到疫情便請局長寫下國泰民安、身體健康的願望，偵查隊的刑警們則希望績效長紅、每案必破，正在準備考試的同仁，則請局長寫下金榜題名等祈福話語。

另外還有喜獲麟兒的偵查佐拿出今年2月5日兒子剛出生的相片，請局長寫下祝福，縣警局長周煥興隨即寫下「乖乖長大」，簡單4字內含對新生兒的滿滿期許與盼望，嚴肅的警局瞬間洋溢溫馨氣氛。

(中時 )