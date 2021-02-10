【回憶殺】現年53歲的男星魏駿傑在台灣新竹出生，後來到香港發展成為無綫電視旗下藝人，在90年代曾是電視台力捧小生，而他生性風流，情史相當精彩，卻被前女友揭露性方面的私密事，當時他還自豪性能力強，未料步入中年卻慘被嫩妻戴綠帽。

魏駿傑和前港姐何婉盈有過一段3年情，分手後，他對外表示兩人這3年都沒性生活，讓何婉盈火大回擊，控魏駿傑花了很多她的錢卻沒有還，後來，魏駿傑再與三級片女星黃祖兒相戀並同居，可交往不到一年，魏駿傑因為拍《陀槍師姐》和女主角滕麗名擦出愛火，與黃祖兒因此分手，黃祖兒事後爆料男方性慾強且吃軟飯，魏駿傑則對媒體自豪性能力好強。

魏駿傑和滕麗名交往9年，一度被外界看好能走到最後。（圖／翻攝自東網）

魏駿傑和滕麗名在一起9年，魏駿傑父親2003年過世時，女方還披麻戴孝出席喪禮，因此兩人一直被認為會步入紅毯，男方也曾說過兩人已經論及婚嫁，沒想到，魏駿傑最後因為到大陸拍戲，一見鍾情小20歲的重慶大學生張利華，便宣布和滕麗名分手，更在移情別戀1年就閃電結婚。

魏駿傑已婚後，曾有粉絲在她的社交平台留言若他跟滕麗名一起會更完美，沒想到，魏駿傑竟回覆：「這種賤人趁早撇低！」雖然當時他宣稱是帳號被盜，但渣男形象已深植人心。

魏駿傑和張利華離婚後，放話此生不再婚，要專心照顧女兒。（圖／翻攝自微博）

而魏駿傑和張利華婚後生下一女，他也開始收心，當起好老公、好爸爸，一切以家人為優先，但張利華去年卻被直擊當街激吻外籍銀行家，更認了和魏駿傑已經6年沒發生關係，而魏駿傑本來向港媒表示沒講過有離婚念頭，後來才坦言早在5年前就和妻子感情生變分房睡，並發文：「從此與妳（指女兒）相依為命。」放話此生不婚，未來要全心照顧女兒。

(中時新聞網)