苗栗縣政府推動危老重建，提供減免地價稅與房屋稅等優惠措施，並且培訓危老推動師深入社區主動出擊，今年中央推動危老條例將邁入第5年，為加速推動訂有時程獎勵，基準容積8％將下修至6％，縣府提醒，符合條件民眾務必把握機會，儘早於5月11日前提出申請。

工商處說明，依據去年中央修正「都市危險及老舊建築物加速重建條例」第6條，容積獎勵新增規模獎勵，土地達200平方公尺以上者給予2％獎勵，每增加100平方公尺，另給予0.5％獎勵，時程獎勵和規模獎勵合計上限為基準容積10％。但若民眾土地規模較小，可儘早提出危老重建申請以把握時程獎勵額度，也可整合周邊危老基地獲得較多規模獎勵額度。

苗栗縣屋齡30年以上的住宅超過全縣住宅的5成，老舊房屋普遍缺乏電梯、無障礙設施，危險建物更充滿安全疑慮，縣府為鼓勵民眾提出危老重建，訂定「苗栗縣都市危險及老舊建築物加速重建建蔽率及建築物高度放寬標準」，提供減免地價稅與房屋稅等優惠措施，前年起更培訓危老推動師，共培訓119位危老推動師，深入社區主動出擊。

工商處都市計畫科說明，今年5月12日危老條例將由現行基準容積8％下修至6％，工商處提醒，符合條件的民眾，5月11日前檢具危老重建計畫書及相關證明文件等，向苗栗縣政府提出申請，把握基準容積8％時程獎勵額度。

(中時 )