新住民來臺如何活出自己一片天？移民署臺北市服務站特別邀請來自越南、臺灣的首位新住民準校長楊小梅，分享從越戰難民來臺，靠自己努力、蛻變成為教育界典範，並從總統蔡英文手中，獲得師鐸獎的最高榮譽。楊小梅說，家裡餐桌上一定有一瓶越南魚露，拌飯或沾食物都好吃，因為魚露，時時提醒她，唯有淬礪，才能釀出出色的好滋味。

來自斯洛伐克的Liza並分享以其母語發音「Happy new year」春聯。(移民署提供)

此外，移民署臺北市服務站家庭教育課程透過「母語寫春聯」活動，讓新住民朋友們體驗寫書法的樂趣，並感受在臺灣農曆春節喜氣洋洋的氣氛。現場新住民以母語揮毫「春」、「新年快樂」、「招財進寶」等過年賀詞，來自斯洛伐克的Liza並分享以其母語發音「Happy new year」，為活動增添多元文化色彩。

移民署臺北市服務站家庭教育課程透過「母語寫春聯」活動，讓新住民朋友們體驗寫書法的樂趣。(移民署提供)

楊小梅目前在新北市政府教育局實習，最快1年半之後，有機會派任成為全國首位新住民校長，曾於2019年榮獲教育界最高榮譽師鐸獎。但在光鮮亮麗的背後，楊小梅卻有一段辛苦的歲月。在越戰結束前2年、也就是1971年，楊小梅出生了，因為父親是大陸廣東人，當時越南排華嚴重，為了遠離戰禍，於是帶著一家老小12口千辛萬苦逃到臺灣，那年她才9歲。因為父母無法養活包含她的9位兄弟姊妹，她被迫在社福中心長大，國中前讀書靠社會捐款，高中、大學靠著自己半工半讀及家中姊姊協助完成學業。研究所則是一邊工作並利用假日進修。

楊小梅說，她深知教育是脫貧的唯一方法，於是從剛到臺灣的語言不通，到投入教育，從大學畢業後，一路從代課老師、科任老師、組長、教務主任等，投入教育界26年。楊小梅在金龍國小擔任輔導老師到主任，觀察學生並鼓勵人生有夢，逐夢踏實，來自越南的她，以一瓶越南魚露，完成師範大學教育研究所學業，還圓了這一生當上校長的夢。

楊小梅提到，未來成為校長後，除了持續關懷弱勢學生，也將強化學校的國際教育課程，使學生得以更深入了解多元文化，並營造舞臺和情境，使新二代「敢說母語、秀出自己」，並廣邀新住民家長參與相關活動，展現新住民及其子女的身分絕非弱勢，而是優勢。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署照顧新住民及其子女不遺餘力，今年也將辦理新住民及新二代各項活動，包括新住民發展基金申辦機制計畫、新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫、新住民子女培育研習營、新住民及其子女築夢計畫等等，希望藉由各項活動推展，使新住民及新二代充分發揮其潛力，轉換成為新國力。

(中時新聞網)