三義鄉公所打造「勝興鐵道覓境」步道，為鐵道旅遊再添新亮點。（三義鄉公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

三義勝興車站為知名景點，作為重要聯外道路的苗49線道路狹窄，三義鄉公所為解決人車爭道問題，爭取中央補助，沿鐵路闢建「舊山線勝興鐵道覓境」步道，有助人車分流，更成為舊山線旅遊再添亮點，並將結合農村旅遊主題行程，與鄰近特色在地景點，健全完整且深富特色的遊玩體驗。

三義鄉長呂明忠表示，苗49鄉道道路狹窄，遊客行走於鄉道，造成人車爭道，險象環生，亟需改善，除獲得營建署程1830萬元，增建602公尺人行步道，改善勝興車站周邊步道及廣場無障礙設施外，再獲水保局農村產業及區域亮點經費950萬元，改善勝興車站周邊舊有古道動線，增加沿線休憩空間。

工程兼顧安全及生態，降低對環境擾動，設置多處砌石護坡、護岸、石板生態步道等環境友善設施，種植原生植物，營造多孔隙生態棲息空間，覓境步道全長565公尺，沿途景觀迷人，溪流、鐵道景緻引人入勝。

勝興社區發展協會理事長陳志奇表示，步道施工營造友善環境，吸引毛蟹、藍腹鷴等回歸，社區將接手認養步道設施，未來運用周邊相關特色資源景點及青農青創主題據點，成立解說班推動步道生態及農遊導覽遊程。

三義國際慢城擁有勝興車站、鐵道、老街、站長宿舍、龍騰斷橋、1至6號隧道、內社川鐵橋等知名景點，加上近年首創全國打造舊山線鐵道自行車，吸引國內外遊客朝聖，領略沿線富饒鐵道文化與景觀，如今添增「勝興鐵道覓境」及「車站圓形廣場」，提供友善、安全的生態步道優質旅遊環境，可望大大提升鐵道觀光及農村旅遊發展。

(中時 )