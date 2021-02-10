中國外交部9日晚就中國—中東歐國家領導人峰會情況舉行中外媒體吹風會，中國外交部副部長秦剛在回答中外記者提問時對「戰狼外交」作了回應。秦剛反駁，這是惡狼對中國的瘋狂攻擊。

在吹風會上，有德國記者表示，當前歐洲方面有人質疑中國是否值得信任，因為中方有媒體和官員曾提到輝瑞疫苗致人死亡事件，認為中方這樣做是「戰狼外交」的表現。

對此，秦剛表示，首先他要澄清，中方媒體關於歐洲疫苗出現問題的報導，不是中方媒體自己編的，而是引用了外媒報導。中國從未散布謠言或者虛假信息。恰恰相反，中國是各種謠言和虛假信息的受害者。

秦剛表示，至於有人說中國搞「戰狼外交」，如果看一看當前有的國家和有的人對中國進行的毫無根據、毫無底線的抹黑詆毀，他們恐怕都不能用「戰狼」來形容，那簡直就是「惡狼」。

秦剛表示，和世界任何其他國家一樣，中國外交的首要職責是捍衛自己國家的主權、安全、發展利益，捍衛自己國家的尊嚴。

秦剛強調，「面對針對中國的各種瘋狂攻擊，中國外交官當然要站出來說不，這和一味示強完全是兩碼事。有人無故無理罵人，還不讓別人還嘴，豈有此理！」

(中時 )