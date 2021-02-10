農曆春節，是台灣人重要的節日之一，不僅家人團聚在一起吃喝玩樂，除夕夜當天，小朋友還可以收下紅包，氣氛好不熱鬧，一名網友在臉書上抱怨，自己包了1000元給一名小學生，對方下一秒舉動讓他非常無言，大嘆「不知道賺錢很辛苦嗎」？

網友在臉書社團「爆怨公社」吐苦水，表示「現在是不是一些小學生，都很現實，很懂得金錢概念」，原po會這樣抱怨，是因為他包了1000元紅包給小學生，結果對方不僅嫌金額太少，還在原po的視線內，直接將紅包袋揉成一團丟在地上。

網友感嘆價值觀改變太多(圖片截自/爆怨公社)

網友看到這一幕相當無奈，文章po上網後，引起不少網友共鳴，感嘆現在小朋友價值觀已經改變太多，「金錢觀扭曲」、「我包2000給男朋友5歲侄子，結果小朋友說某阿姨包的比較多，玻璃心碎」、「他們真的不知道賺錢很辛苦」、「如果是我小孩我會巴下去」、「這是沒教養」。

其中不少網友幽默回應，包1000元太多，給個200元買糖果差不多，「包個200，讓他知道什麼叫少，再哭就給個10元剛剛好」、「包口罩」、「過年就該送紅色，怎麼可以送藍色，以後送紅包就好，記得裡面別再包其他東西了」。

(中時新聞網)