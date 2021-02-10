第93屆奧斯卡金像獎10日公布包括紀錄片、紀錄短片、國際電影、化妝和髮型設計、配樂、歌曲、短片、動畫短片與視覺效果等9個類別的入圍名單，曾在金馬國際影展放映、備獲好評的動物電影《農場我的家》（Gunda）與被形容「比劇情片還神奇」的神片《女畫家與偷畫賊》（The Painter and the Thief）雙雙晉級最佳紀錄片15強。

《農場我的家》於柏林影展首映以來，一直備獲各界矚目。該片是俄國紀錄片大師維克多柯薩科夫斯基（Victor KOSSAKOVSKY）為沉默生靈發聲的電影，並獲《小丑》奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯擔任監製。劇情描述北歐一處農場，剛分娩的甘妲迎來一窩小豬仔。她不僅哺育著這些新生命，更悉心守望孩子的孱弱步伐，引領牠們沐浴陽光，探索外頭的世界。

全片真實、生動、感人，甘妲一雙澄澈的溫柔雙眼，宛如鏡子映照靈魂深處，令人揪心屏息至電影最後一秒，被美國獨立影評網站IndieWire奉為「豬界的梅莉史翠普」。該片之前曾獲選紐約影展，並勇奪美國最大紀錄片獎「電影之眼榮譽獎」。

另一部入圍最佳紀錄片的《女畫家與偷畫賊》，被觀眾奉為形容「比劇情片還神奇」的神片。該片是挪威導演班雅明李（Benjamin Ree）的最新作品，全片拍攝緣起於2016年，一名捷克女畫家的兩幅畫作《天鵝之歌》與《克柔伊與艾瑪》，在奧斯陸光天化日之下被人盜走，警方循線緝查，並迅速逮捕了歹徒。問題是該女畫家並非國色天香，兩幅畫作亦非價值連城，歹徒為何甘冒牢獄之災鋌而走險。

該片勇奪美國日舞影展最佳創意敘事評審獎、英國倫敦影展觀眾票選獎，以及美國波士頓影評人協會獎等多項大獎。全片劇情匪夷所思，被形容「連編劇都寫不出來」。令人振奮的是，今年入選的15位部作品中，其中有8部影片出自女性導演，更包括亞裔、非裔及拉丁裔等電影工作者。本屆奧斯卡提名將於3月15日宣布，頒獎典禮定於4月25日舉行。《農場我的家》與《女畫家與偷畫賊》亦訂於4、5月在台上映。

(中時 )