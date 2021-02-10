相信許多人到中國大陸入住當地酒店時，有時會發現房間縫隙被塞了火辣辣的「色情小卡」，卡片中的女性多半穿著裸露、並附上聯絡方式。據大陸《網易新聞》報導，去年4月份大陸南寧市公安局高新分局，就破獲了一起發放色情小卡片招嫖賣淫案，共查獲色情卡片100萬張。警方經過追查發現，一張色情小卡的印製成本，僅有新台幣0.2元，但按照目前像是學生、模特兒、空姐等應召女的身價，一個酒店一晚靠「色情小卡」獲得10次應召，換算下來一年獲利破百萬。

當地警方表示，嫖客先是選擇想要的應召女，包括「學生、模特兒、空姐」，連繫後約10分鐘，就會派應召女直接去敲房門，「包夜睡一晚，要價人民幣800元（約新台幣3400元）」，如果一個酒店一晚有10次交易，組織者和提供服務者一年約可賺人民幣150萬（約新台幣644萬）」。

但也有嫖客因此遭勒索或是仙人跳；像是當地警方就接獲一名陳姓嫖客，在入住酒店的當晚，按照色情小卡的聯絡方式，叫了一個「小姐」陪睡，結果上門的，竟然是一位「大媽」。男子當下就說要停止交易，但對方獅子大開口，索討人民幣3000元（約新台幣1萬2000元），否則就報警告陳男性侵。後來還出現幾名男子，押著陳男去領錢，最後還搶走對方身上29萬元人民幣現金（約新台幣124萬）。

(中時新聞網)