飛行的浪漫，造就一個細膩的心思與靈巧操控戰機與泡咖啡的雙手。「品嘗手中的咖啡，就像品味人生一樣，細細啜飲後才能回甘；生命也是如此，唯有仔細觀察體會，才會有不同的人生領悟。」這是前空軍雷虎小組教官，現任空軍官校飛安中心主任楊肅祺上校在教育工作上的心得，他告訴學員，心情沈澱才能思考人生，也才能將事情做到最好。

楊肅祺在陸軍南測中心指導沖泡咖啡，也用彩繪拉花技術拉出南測中心精神象徵。(青年日報提供)

楊肅祺也將咖啡哲學融入教學中，讓學員藉此緩和情緒。(青年日報提供)

不只是飛行技術精湛，楊肅祺連泡咖啡的技術也堪稱一流，最絕的是，還有唯妙唯肖的立體彩繪拉花，他泡出的咖啡，往往令人嘆為觀止，就像觀賞一幅藝術畫作，不忍輕啜一口。

楊肅祺說，剛開始接觸咖啡，是他還在積極學習的上尉時期，由於飛行前後相當緊張，他發現喝杯咖啡可以放鬆身心，回到飛行任務時則更加專注，因此愛上了咖啡，同時也分享給好朋友與學員們。

根據《青年日報》報導，楊肅祺目前在空軍官校投入飛行教育，面對忙碌工作中的壓力，他每天都會提前半小時進辦公室，沖一杯咖啡，緩和情緒後迎接全新的挑戰。他說，其他飛行教官往往會聞香而來，他也樂於推廣分享給同袍，甚至有教官將咖啡一整個上午都放在桌上，楊主任好奇之下詢問為何不喝，那位教官說，光是聞到了咖啡的香氣，就能達到情緒放鬆的效果，而更能專心在工作上。

楊肅祺的愛妻，也是個咖啡高手，立體彩繪拉花技術更勝他一籌，夫妻兩人樂於分享心得，幾乎每星期都會邀約過去指導過的學生與家人，一起在咖啡香與歌聲中，共度假日美好的咖啡時光。

楊肅祺也說，令他印象深刻的是，有次在帶剛學飛的學員時，飛行前學員明顯表現出極為緊張的情緒，為了緩和氣氛，他靈機一動遞給了學員一杯手沖咖啡，並告訴學員「你先放鬆心情，好好品嘗這杯咖啡，先沈澱心境」。沒想到，接下來這位學員的表現，漸漸恢復平穩，順利完成當天的飛行任務，這也讓他進一步思考，若能將咖啡帶入教學之中，或許可以讓部分學員放鬆，而達到更好的學習效果。

「什麼都先別急著說，先慢慢品嘗這杯咖啡沉澱一下，我們再聊聊。」除了飛行教學工作之外，他也時常輔導部分志向不定、意志不堅的學員。他總是先給上一杯咖啡，為的是讓學員身心達到放鬆，也藉此思考人生目標與前進的動力，他說，「如果你懂得細細品味一杯咖啡，你就會懂得品味生活。」就這樣，透過短短的咖啡時間，啟發學員思考人生目標與價值。

楊肅祺也表示，他常與教官、學員們分享咖啡沖泡方式及品嘗不同品種的咖啡等，他說，奇妙的是，即使相同的條件與方法，不同身分的人所沖泡的咖啡味道也會有差異，如果仔細觀察，在同樣的條件下，F-16型機的飛行員所沖泡的咖啡較為濃郁，而駕駛行政專機的飛行員則較清淡，或許真的與飛行機種與任務條件有正相關，這樣透過咖啡觀察人生百態，也是一種趣味。

楊肅祺在105年擔任基勤大隊大隊長時，希望在部隊服役的官兵都能夠以軍為家，便依官兵興趣逐步成立了咖啡社、攝影社、熱音社等社團，讓他們在工作之餘身心得以放鬆，也能夠凝聚向心，讓單位更團結。他說，這次的成功經驗，讓他每到一個新單位服務，都會努力創造「家」的感覺，讓官兵感受到部隊的溫暖。

楊肅祺也曾在其友軍單位長官的邀請下，在休假期間前往友軍單位分享沖泡技術，包括陸軍機步333旅、南測中心、空軍防空暨飛彈防空指揮部等單位，他說，這種軍旅經驗與人生觀的交流十分珍貴，早已超過分享咖啡的價值。

(中時新聞網)