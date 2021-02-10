香港一名巴基斯坦裔的17歲少女近日指控，她6歲開始就多次被胞兄、父親、舅公性侵，甚至強性硬上後庭，其中哥哥還曾在逞慾隔天，趁她上學時噁問「昨晚開不開心？」更悲慘的是，後來叔叔赴港居住，竟也加入性侵行列，導致被害人身心嚴重受創，崩潰喊「洗了手好多次，但那個味道洗不掉」，造成她無法進食。

香港《蘋果動新聞》報導，被害少女今年已17歲，她先前曾控訴遭胞兄和父親猥褻、性侵；全案日前開庭時，檢方公布了當事人與社工會面時的錄影畫面，內容提到加害者不只有父兄，就連舅公及叔叔也曾對她伸出狼爪。少女透露，一家人還沒搬到長沙灣時，自己就曾多次被哥哥、舅公猥褻，但尚未遭性侵。

被害人指控，在她6歲至7歲時，胞兄就開始性侵自己，甚至強行肛交，前後至少超過10次，但自己記不起確切次數，只記得每次被侵犯後，都會衝入廁所洗澡；最讓她印象深刻的是，某次哥哥趁著半夜爬上床逞慾，隔天竟趁著上學時問「昨晚開不開心？」一席話讓少女當場崩潰，氣得怒飆髒話回應。

少女並提到，後來叔叔搬到香港居住，竟於2017年6月至8月間伸出狼爪，完事後甚至逼她用手握著陽具，雖然自己馬上到廁所洗手，卻一直覺得手上有股強烈氣味，洗都洗不到，導致她無法進食，身心嚴重受創。據悉，目前被害人的父兄被依多項性侵、猥褻罪起訴；至於舅公、叔叔是否涉案，仍待進一步調查釐清。

(中時新聞網)