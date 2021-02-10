今（10）日是春節連續假期首日，民眾都已陸續返家團圓，但維護治安的警察仍堅守崗位，新北市長侯友宜為了慰勉員警辛勞，今傍晚特地到新北市警局勤務大樓，關心及慰勞保安大隊、交通大隊及婦幼隊3個單位員警，讓許多正在用餐的員警，又驚又喜。

侯友宜感謝員警的辛勞，全力投入以維護治安平穩、交通順暢，讓市民人人都能安心過好年，他勉勵警察對於該做的事要全力以赴，市長會做大家的後盾，也鼓勵員警挺起腰桿，全力捍衛治安、交通及為民服務。隨後侯友宜更致贈各單位象徵平安、吉利的蘋果和橘子，並給每位員警送上新春福袋，向大家祝福拜年，場面溫馨熱鬧。

新北市警局局長黃宗仁表示，防疫不打烊、治安無假期，春節期間除了加強各項治安、交通、為民服務及犯罪預防外，防疫工作也不容鬆懈，並再次強調「基層是他的老闆，而人民是警察的老闆」，對民眾要以同理心的角度出發，進而讓民眾認同信任警察，警政工作才能順利推行。

黃宗仁也再次叮嚀：「同仁都能執勤平安，不要用流血堆砌起來的績效。」黃宗仁也致贈給在場員警新春紅包，並與同仁擊拳加油打氣，讓每位員警心暖暖。

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(中時新聞網)