楠西梅嶺風景區梅峰古道山櫻花綻放。（許鴻文提供／劉秀芬台南傳真）

楠西梅嶺風景區梅峰古道山櫻花綻放。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南賞花熱點，楠西梅嶺梅花從1月初盛開到2月上旬已接近尾聲，花況是近幾年最長最美，但春節期間上梅嶺郊遊踏青遊客也不用擔心無花可賞，因為梅嶺梅峰古道兩旁近年來廣植山櫻花及紫牡丹、洋紅風鈴木、杜鵑花，山櫻花現在已開5成，春節連假正是賞花的好時候。

梅嶺梅峰古道長約2.3公里，算是適合親子共遊的輕量級步道，拾階梯而上，步道兩側除了梅園，20多年前也開始種植山櫻花。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文說，為了推廣梅嶺觀光，吸引遊客一年四季都來梅嶺郊遊踏青，他嘗試栽種山櫻花、紅花風鈴木等與梅花不同季節盛開的樹種。

許鴻文栽種山櫻花面積約5公頃，20年前自購1000株小苗開始栽種，原本有1000多株，存活將近800株，10年前山櫻花植株夠大後已陸續開花，今年花況特別好，一片桃紅色花海吸引遊客拍照打卡。

除了山櫻花，步道兩旁還種了400多顆洋紅風鈴木，目前也是盛開期，其他還有超過3萬株的紫牡丹、5000株的杜鵑，都已陸續綻開，農曆春節上山都有花海可賞。

(中時 )