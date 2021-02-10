新北市長侯友宜今（10日）下午5時許由警察局長黃宗仁等陪同，前往勤務大樓餐廳慰勞保安大隊、交通大隊及婦幼隊3個單位員警，並和員警一起共餐圍爐。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（10日）下午5時許由警察局長黃宗仁等陪同，前往勤務大樓餐廳慰勞保安大隊、交通大隊及婦幼隊3個單位員警，並和員警一起共餐圍爐。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（10日）下午5時許由警察局長黃宗仁等陪同，前往勤務大樓餐廳慰勞保安大隊、交通大隊及婦幼隊3個單位員警，並和員警一起共餐圍爐。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（10日）下午5時許由警察局長黃宗仁等陪同，前往勤務大樓餐廳慰勞保安大隊、交通大隊及婦幼隊3個單位員警，並和員警一起共餐圍爐。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（10日）下午5時許由警察局長黃宗仁等陪同，前往勤務大樓餐廳慰勞保安大隊、交通大隊及婦幼隊3個單位員警，並和員警一起共餐圍爐。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（10日）下午5時許由警察局長黃宗仁等陪同，前往勤務大樓餐廳慰勞保安大隊、交通大隊及婦幼隊3個單位員警，並和員警一起共餐圍爐，侯友宜表示，回到警察大家庭一起共餐，回家真好，共享當年同仁之誼，非常的開心。

侯友宜說，警察同仁在過年過節別人最舒服的時候他們最忙碌，在忙碌的過程當中必須犧牲所有的假期，為了治安、交安以及為民服務全力以赴，所以市長真的很感念，也感同身受，所以特別在小年夜的今天晚上到警察弟兄晚餐用餐的時刻來給他們鼓勵、加油打氣一起用餐。

真的警察同仁辛苦了，他勉勵同仁，一起守護新北市所有市民的安全，讓大家的努力能夠達到治安平穩、交通順暢，讓新北市會更好。

此外，侯友宜也提到，警察局黃宗仁局長上任後短短時間就查獲13把非法槍枝，積極掃蕩9個幫派組織，街頭鬥毆案件也降了下來，這些都是所有警察同仁為治安辛勞努力付出的成績，期勉員警能挺起腰桿，全力捍衛治安、交通及為民服務，讓新北市民都能安居樂業。

侯友宜也說，警察勤務要人性化、落實化去執行，春節期間員警的勤務及休假一樣要維持正常，不要停止同仁的休假，讓員警也可以返家陪伴家人團聚；隨後致贈各單位象徵平平安安、大吉大利的蘋果和橘子，並給每位員警送上新春福袋，向大家祝福拜年，場面一片溫馨。

(中時 )