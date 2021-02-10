桃園市長鄭文燦慰勉平鎮分局員警。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市長鄭文燦10日晚間到平鎮警分局宋屋派出所，慰勞執勤員警辛勞，並頒贈10萬慰問金及防疫工作有功獎勵金，希望警方能在過年期間能夠持續加強轄區的治安與交通工作，並感謝平鎮分局在部桃專案中的傑出表現，讓防疫工作沒有破口，守護整體桃園市民安全。

市長鄭文燦表示，農曆新年將至，警察工作除了加強相關治安、交通的勤務外，還增加了防疫工作，雖近日國內疫情趨緩，但仍不可大意，除了藉此機會感謝無私奉獻的桃警團隊外，也希望警察同仁們能夠持續堅守崗位，全力投入防疫及各項安全維護工作，除代表市民感謝員警堅守崗位外，也希望今年過年期間治安平穩、交通順暢。

桃園市警局長陳國進另表示，平鎮警分局全體同仁及協勤民力均感謝市長親臨慰問，而且春節即將來臨，警方將加強特別加重執行各項任務要求，強力打擊犯罪、嚴正執法，及交通疏導，就是要讓民眾過快快樂樂的好年。

(中時 )