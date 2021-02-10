年後回來首日就要召開水情會議！經濟部2月17日(大年初六)上工首日將開旱災中央災害應變中心，審視新竹以北這波春雨有否達到2月歷年平均值100毫升，如不足恐得「超前部署」，後續祭出更嚴格的產業與民生節水措施、水源調度等。

看準這波鋒面鋒面通過及東北季風增強，經濟部水利署今也在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、仁義潭、曾文、南化、烏山頭、甲仙堰、阿公店及月眉取水口等全國北中南水庫區，進行地面人工増雨，後續也會在曾文水庫施作國產高空焰彈增雨，雙管齊下。

雖然台灣自來水公司日前預估春節尖峰用水會較平日增加82萬噸，但水利署官員認為，因國人生活習慣改變，台商因疫情也多無法回台過年，是否成長這麼多還要觀察。不過這些可能增加的量，都有納入水情會議考量。

「這波季風降雨量，將有重要的影響。」官員強調，新竹以北歷來2月平均降雨量在100毫升左右，開工後大年初六召開的水情會議，就要對此進行檢視。

如若達到平均值，後續水情將可較安心，如若不足，代表供水可能吃緊，可能要「超前部署」，祭出更嚴格的產業與民生節水措施、再加強水源調度、擴大農業停灌面積等。至於現行已實施第二階限水「減量供水」的竹苗中彰地區，研判燈號還不至於要提升到第三階段限水紅燈「分區供水」。

而增加供水部分，本月1日上路的新竹緊急海淡廠、新北、桃竹苗增設6處移動式淨水設備，成效如何，都將年後首次水情會議檢討。水利署強調，雖然水庫水位仍在下降，但先前祭出的各項節水與調度還是有達到成效，目前水位都呈現「和緩下降」狀況。

截至今天為止，石門水庫水位跌破6成、新竹寶二剩下16％、德基18％，烏山頭與曾文為72％與14％，在持續往下中。

(中時 )