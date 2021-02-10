根據時事大數據網站《網路溫度計》所公布的全台22縣市首長近期3個月的網路聲量與好評影響力調查中指出，上一季因發生長榮大學女大學生命案等因素而失去「好感王」寶座的台南市長黃偉哲，在經過3個月的努力後，好評影響力再度登上「好感王」。

據《網路溫度計》彙整出的數據顯示，2020年11月11日至2021年2月9日，全台22縣市首長在網路上的社群討論文章與新聞報導篇數來分析網路聲量與好感度，在網路聲量部分，前6名都是6都市長，其中依網友評出的「好評影響力」數據顯示，台南市長黃偉哲正評比例達28％、負評比例20％、中立52%，綜合好評達6.73，截至目前為止，為全台縣市首長的最高綜合評分。

據相關調查分折指出，台南去年10月發生長榮女大生命案、12月發生社會局大支票風波等，讓黃偉哲吃足了苦頭，這些不利因素曾使黃偉哲一度失去「好感王」的寶座。

但據地方人士觀察，台南市長黃偉哲素來被外界稱為「綠營孤鳥」卻始終能維持極高的網路聲量，主要是黃偉哲很快把心力拉回市政，除超前部署防疫之外，也走遍台南市各個行政區為地方農特產品代言，加上最近南科半導體產業、歸仁沙崙綠能產業啟動，台南產業展現了十足蓬勃的朝氣。

同時，台南市政府由於籌辦多場耶誕、跨年等系列活動，舉辦的活動都相當具有高度的文藝氣息，頗受當地民眾喜愛，創下近10萬人參加戶外演唱會的盛況，如今黃偉哲終於再度奪回「網路好感王」寶座，也是得來不易。

(中時新聞網)