醫院有時會收治一些病患，將異物塞進肛門，令人匪夷所思，而這些物品更是五花八門。中國微博博主「荷珥萌與寶莉萌」9日PO了一條貼文，內文寫道，今日男性直腸異物取出案例，「一只足球，別問我怎麼塞進去的，我也不知道，問就是不小心。」引起網友熱議。

該篇貼文還附上一張患者的X光片，只見異物宛如一個巨大的黑洞，令人看了怵目驚心。據了解，該異物為一顆足球，直徑大概21公分，相當驚人。直腸異物就是「不該在直腸出現的東西」都算是，簡單而言，可分為2類，一是經口納入，二是經肛門納入。

中國微博博主「荷珥萌與寶莉萌」9日PO了一條貼文分享，一名男性直腸塞入1顆21公分大足球。（圖／翻攝自微博／荷珥萌與寶莉萌）

醫師表示，直腸異物嚴重可能因腸梗阻、腹膜炎、敗血症、尿毒症而致死，強調一旦發生意外，應立即前往醫院尋求幫助，千萬不可自行處置，以免加重病情，就醫時應如實講述發生經過，以便醫師及時正確處置。

網友看到後都被嚇傻，紛紛留言：「肛容萬物？」、「不生孩子真的浪費」、「這是為了以後接替老婆生孩子做訓練，是個好男人」、「建議立刻安排男性直腸產子」。

(中時新聞網)