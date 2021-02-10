為鼓勵民眾施打新冠疫苗，不少國家的政要都會以身示範接種，像是之前英國女皇就曾表示會依照政府的順序安排，以身作則施打疫苗。而近日法國的衛生部長維宏（Olivier Veran）也捲起袖子示範，只是維宏的體態維持的過於優美，當他施打疫苗的畫面曝光後，維宏身上的肌肉反而成為網友的討論焦點。

根據《法國新聞廣播電台》報導指出，法國衛生部長維宏同時也具備神經科醫師的資格，他在8日時依照法國政府的規定，以「65歲以下醫師」的身分接種疫苗，同時也公布接種疫苗的畫面，希望能以此鼓勵民眾來參與疫苗的施打。

法國衛生部長維宏在接種疫苗時的畫面曝光，引起許多網友討論。（圖／達志／路透社）

在媒體曝光維宏的施打畫面後，網路瞬間沸騰了，由於維宏在施打疫苗時，是脫下半邊襯衫，露出整隻左手的臂膀，右手拉著左邊的襯衫，手臂的結實肌肉、難以遮掩的胸肌，再加上俐落的鎖骨線條，維宏完美的體態完全不像大眾認知的官員形象，瞬間成為許多網友討論的焦點。

法國衛生部長維宏在接種疫苗時的畫面曝光，引起許多網友討論。（圖／達志／路透社）

不少網友看到維宏接種疫苗的畫面後，紛紛留言表示「我的天啊！」、「怎麼可以這麼帥」、「好漂亮的肌肉」、「部長的身材也太好了」，甚至也有國外的網友留言表示「真希望我們官員也像他這樣」。

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(中時新聞網)