北韓自自全球新冠肺炎疫情爆發後，緊急封鎖和中國、俄羅斯的邊境，相關貿易活動也被迫中斷，近日外媒引述駐平壤使館人員的說法，證實北韓在鎖國之後，不僅國家財政與經濟面臨浩劫，就連日常生活用品與食物也短缺、物價飆漲，包括電力供應也相當不穩。

根據美國中情局（CIA）所出版的《世界概況》（The World Factbook）分析，北韓境內只有26%的人口能夠使用電力，據這份非常精確的推測數據顯示，包括大使館所在的區域，近期也屢次發生停電情況。

俄羅斯駐北韓使館人員透露，平壤蔬果價格飆漲、食材與生活用品短缺。（圖／達志／美聯社）

另外，俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Aleksandr Matsegora）於當地時間8日接受俄國媒體《國際文傳電訊社》（Интерфакс）訪問時也證實，在平壤生活大不易，因為對外貿易中斷，各種材料與零件也相當匱乏，境內企業停擺、許多人失業，孩童們幾乎一整年都無法到學校上課，只能待在家中。

馬歇各羅還指出，「北韓從去年1月起開始封鎖國境，就算北韓人要回國也不可能，另外，平壤政府限制商品進口，去年8月前，還能透過當地非常防疫委員會的指導進口國家所需物品，但到9月風災後，就完全禁止進口」。

至於北韓無法解除鎖國政策的原因，馬歇各羅認為，平壤方面很清楚，若是境內真的爆發新冠疫情，北韓將會沒有足夠應付疫情的醫療設施，「唯一能做的，就是將病毒徹底阻擋在國門外」。

(中時新聞網)