新北市自102年起推出「幸福保衛站」政策已滿8年，18歲以下的孩童，家裡若突發變故，無人可照料餐食，孩子可至新北市7-11、全家、萊爾富和OK四大超商免費領取餐點，以創意的公共政策大獲好評，運用極少的資金，結合既有的超商門市，建立滴水不漏的社會照顧網，102年獲國際宜居城市大獎社會經濟類金質獎，105年更獲得行政院政府服務品質獎，累計至109年底取餐人數已達2萬8,639人，109年進一步結合「好日子愛心大平台」實體店面—八方雲集，提供熱騰騰餐點讓學生補充活力。

基於尊重及信任，學童僅須填寫基本資料無需審核任何證件，即可自主選取主食餐點及不含酒精之飲料1份，主食餐點含飯、麵、飯糰及麵包等，以80元為原則，為確保學童實際獲得溫飽，學童須於店內食用完畢，後續再由超商門市通報資料至新北市政府，啟動後續協助機制。

新莊區學生小山(化名)因為失親及家庭變故，三餐都無法溫飽，在學校老師的協助下主動至超商取用餐點，不僅吃飽了，就學也日趨穩定。三重的萱萱(化名)也曾經到超商取餐3次，透過通報系統的追蹤協助，引進社會資源提供物資及房屋補助，讓整個家庭獲得穩定的力量。

教育局表示，幸福保衛站及八方雲集的關懷服務春節不打烊，學童們只要有急難狀況，饑餓時可至超商或八方雲集取餐。新北市政府感謝超商及八方雲集共同守護學童，及時提供餐點給有需要的學生，讓需要幫助的學童及家庭，一起過個好年。

(中時 )