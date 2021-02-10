每當有活動，或是動漫的cosplay，總是可以吸引大批攝影師前往拍攝，因為現場有許多正妹、身材好的show girl，自然不能放過養眼的一刻，日前網路上瘋傳數張照片，主角是一名穿著火辣的女子，四周圍了一堆攝影師，其中一名攝影師相機太奇葩，討論對象瞬間由正妹變成該名攝影師，照片更是讓網友笑翻。

攝影師搶拍火辣cosplay(圖片取自/爆廢公社二館)

網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享幾張照片，標註「這台相機買的到嗎」？照片中女主角，穿著超小件內衣，上衣直接往上撩起，露出整片腰身，下半身則穿黑色小褲褲與白色熱褲，因為女主角穿著火辣，甚至讓人誤會露點，以為會變成網友熱議的話題，結果網友有興趣的已經不是這位正妹。

國王相機讓網友笑炸(圖片取自/爆廢公社二館)

原來將照片放大看，會發現人群中有一名攝影師，不僅沒有拿相機，還用手比出「照相機」的手勢，一臉正經的對女主角拍照，「國王的相機」讓網友笑翻，狂虧他拍的其實是回憶，「人人皆有一台，無需保養，耐用、美觀，終生免費使用」、「肉眼相機，每個人都有一台，直接儲存在腦海中」、「專業的單眼」、「哥是來學構圖的」。

據悉，該張照片是2018年，全球最大型日本同人誌展第94屆Comic Market活動現場，女主角則是一名cosplay玩家、身高僅有148公分的「HimeTakanashi」，當時這張照片就曾掀起熱議，除了「HimeTakanashi」的身材被瘋狂討論外，其次就是這名男子「手中的相機」了。

(中時新聞網)