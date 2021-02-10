慰問餐會中，黃偉哲親自下廚烹煮。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真)

黃偉哲前進永康警分局關懷慰問基層警察同仁與民防、義警、巡守隊等協勤民力。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真)

農曆春節起跑，台南市長黃偉哲小年夜化身主廚，在警察局長方仰寧陪同下，前進永康警分局關懷慰問基層警察同仁與民防、義警、巡守隊等協勤民力，感謝眾人春節期間對治安維護的辛勞付出。

黃偉哲今晚在警察局局長方仰寧、大台南警友會理事長林玉柱、副理事長蔡明憲、理事謝添寶、台南市警友會副理事長何儼、守望相助大隊長宋俊明、義警大隊長魏正宗及民防大隊長沈尚邦等陪同下，到永康分局與基層員警及協勤民力小年夜圍爐並發送慰問紅包，肯定基層員警與協勤民力年節的堅守崗位及犧牲奉獻。

黃偉哲近日會同社會團體訪視弱勢，發現社區有許多獨居老人或經濟弱勢者需要被扶助，利用本次慰問機會特別訂購社福團體及弱勢團體製作年菜，除慰問辛勞的執勤員警與協勤民力外，更盼「拋磚引玉」喚起社會大眾共鳴，發揮愛心照護弱勢團體與民眾。

慰問餐會中，黃偉哲更親自烹煮象徵「物庶民豐」、「圓圓滿滿」水餃，端送至每桌，為辛勞員警與協勤民力加油打氣以慰勉警察同仁及協勤民力於春節連假期間，犧牲和家人團聚的時間，在第一線維護治安，希望凝聚警察與民力團結力量、建構春節期間安全維護的強大力量，讓民眾安心歡度春節假期。

台灣防疫在國際有目共睹，市府對防疫投入更不遺餘力。今年春節7天連假，除治安、交通工作的維護外，他也叮嚀警察同仁結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間五力，協助推動防疫工作，更請同仁執勤時務必做好個人防護措施，保護好自己才能保護民眾，一同守護台南市民遠離疫情。

(中時 )