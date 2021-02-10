台灣電影近年來蓬勃發展，男星吳慷仁在電視圈表現亮眼，近期也朝大銀幕邁進，他主演的愛情片《我沒有談的那場戀愛》上映前就話題不斷，除了演員卡司和故事題材，連預告片也在網路上掀起熱議；在預告片中一段吳慷仁感性爆發的畫面，因為「肉色長條物」意外變18禁，網友留言也歪樓，「第一眼就看錯」。

男星吳慷仁當年因偶像劇《下一站幸福》的第二男主角受矚目，接著成為偶像劇男主角的優先人選之一，事業順利感情也得意，不久前才公開和女星邵雨薇的戀情；近日他的新作品電影《我沒有談的那場戀愛》上映，一張預告片畫面在網路上瘋傳，讓人誤會這部電影的尺度。

預告片這一幕還有網友惡搞打馬賽克，更引人遐想。(圖/ 摘自臉書)

吳慷仁新作《我沒有談的那場戀愛》預告片中的這個畫面，引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自電影《我沒有談的那場戀愛》預告)

照片中吳慷仁抬著頭，一臉深情地說出「摸摸我」，哀切又渴望的表情，看出他多年培養出的好演技；但他的臉旁邊冒出一根「肉色長條物」，外型乍看下很容易和男生下體器官混淆，仔細一看才確認長條物是手臂前端，角度問題才會有這種「害羞的誤會」。

這段畫面讓網友暴動，有人還調皮的把手臂打馬賽克，更有想像空間，還紛紛開玩笑，「電影怎麼瞬間變18禁」、「這個錯位視角很要命」、「快摸摸他」、「這讓我決定上映一定要去看」、「激情的誤會」、「第一眼就看錯啊」、「重複看了很多遍才看出來」、「這是要讓觀眾一起臉紅心跳嗎」。

(中時新聞網)