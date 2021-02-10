桃園市不動產開發商業同業公會捐贈現金100萬給桃園市政府防疫，市長鄭文燦代表受贈，並致贈感謝狀，感謝公會除了關注醫護同仁外，也看見市府衛生局、警察局與消防局的努力，尤其防疫期間第一線的公衛與警消人員相當辛苦，藉由本次所受贈的春節防疫慰問金，希望充分給予同仁支持。

桃園市不動產開發商業同業公會理事長李文科表示，國際政經局勢的變化及國際肺炎疫情的蔓延，各國政府都在極力搶救經濟當中，反觀我國在中美貿易大戰及國際肺炎疫情的事件中，政府疫情控制得當、拯救經濟方案完備、提升對政府信心度、提高國際經濟競爭。

李文科說，這波疫情襲擊台灣，因國門就在桃園，所以防疫大戰，桃園市是站在第一線，身負重責大任，在鄭文燦領軍指揮醫護及相關人員，長期以來前仆後繼不眠不休的付出，守護國人健康，至今受到全國的肯定與敬佩。

桃園市不動產開發商業同業公會對於桃園市政府防疫團隊的付出，都非常感動，紛紛響應參與防疫，捐贈100萬元慰勞金，感謝防疫團隊的辛勞。

(中時 )