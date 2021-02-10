1991年6月到2000年9月，大陸重慶、湖南、湖北等地陸續發生持槍搶劫殺人案，造成50多人傷亡，涉案現金、黃金高達600多萬元。警方調查多年，發現這是組織性犯罪，卻沒抓到任何一個嫌疑人。最後，時任重慶市公安局主管刑偵副局長的文強抓到一名成員，終於把所有團伙成員逮捕，犯嫌身份也浮出水面。

綜合陸媒報導，2000年9月1日晚間，一輛運鈔車出現在常德市銀行江北支行門口，接著3名蒙面歹徒突然竄出，以迅雷不及掩耳之勢開槍擊斃了3名經濟民警和2名出納員，並搶走了民警身上的槍械。與此同時，另名歹徒槍殺了一位計程車司機，開著贓車準備接應，誰知同夥慌亂中不慎扭斷鑰匙，3人只好倉促逃跑。

案件爆發後，警方循線逮捕了一名搶匪共犯，靠著對方的口供及線索，終於追出幕後主謀張君。警方調查，張君出生在一個貧苦的農民家庭，在家中排行老七，日子過得十分拮据，在他12歲時，母親得了癌症，想吃碗肉丸湯卻買不起，這讓張君內心相當震撼，從此立志以後一定要出人頭地，成為有錢人。

高中一年級，張君決定輟學，加上他平時喜歡練武，在街上跟人打架幾乎沒輸過，在當地慢慢有了名氣；眼看別人因改革開放靠著雙手發跡，張君很是眼紅，然而他生性好逸惡勞，不願意腳踏實地賺錢，後來心一橫，決定乾脆去搶別人的，其行為也從小型搶劫升級成驚天搶案，9年間一共狠心殺害了28人。

有了錢後，張君把自己打扮成富豪誘騙女性，然後在她們之間尋找膽大、心狠者，再把情婦變成自己的同夥，落網時一共有5個情人，年齡最大的50多歲，最小才20歲左右，生活極其奢靡。2000年9月13日，重慶警方逮到情婦楊明燕，循線將其他成員一網打盡。事後，張君遭處死刑，並於2001年5月20日伏法，結束罪惡一生。

(中時新聞網)