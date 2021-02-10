韓趙盟有盤算 龍介仙曝佈局

行政院長蘇貞昌，先前曾傳出農曆年前將下臺，台南市議員謝龍介當時分析認為，蔡英文總統因為疫情控制，不會讓蘇貞昌下臺，後來果然被謝龍介說中，蔡英文出面幫蘇貞昌闢謠。就在傳聞消散後，謝龍介在政論節目中再度爆料稱，蔡英文2024卸任後，可能循李登輝模式，籌組政黨，扶植黨外力量，最近下令全力保住無黨籍高雄市議員黃捷就是一例。

行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

《TVBS》政論節目「新聞大白話」2月10日播出台南市議員謝龍介受訪影片，謝龍介與主持人錢怡君除討論疫情發展和大談新年運勢，還爆料總統蔡英文未來可能佈局。

謝龍介先前曾回應蘇貞昌下臺傳聞指出，蘇貞昌年前不會下臺，因為民進黨內的正國會、新蘇聯、新潮流、英派等各個派系在平衡的過程中，如果過年前就把蘇貞昌搞掉了，會不利疫情控制，謝龍介稱，尤其是蔡英文總統是一個被政黨綁架的總統，需要派系分位，這麼多位子要分，黨外非親生的也要顧，因此她要考慮很多事情。

此外，謝龍介也引述可靠消息人士說法稱，現在蔡英文正策畫扶植黨外力量，因為蔡英文在2024年卸任後，他很可能會走上前總統李登輝的模式，可能會組黨保身。因此，大家可以看到，蔡英文現在把很多資源用於收編高雄市議員黃捷等不同世代，並且將其扶植壯大，藉此分掉民進黨基本盤，資源也分掉。

觀看直播影片的網友認為，「這個是趨勢，英系不獨立，估計卸任一年，蔡就沒有聲音了」。

(中時新聞網)