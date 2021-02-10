大陸中共中央、國務院10日上午在人民大會堂舉行2021年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席習近平發表講話，代表黨中央、國務院，向臺灣同胞和海外僑胞拜年。

據大陸官媒《新華社》10日報導，大陸中國共產的黨和國家領導人李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等常委出席團拜會，由李克強主持。

習近平在講話中指出，回首過去一年，既有驚心動魄的風雲突變，又有豪情萬丈的砥礪前行。過去一年來，大陸執政黨團結帶領全中國大陸各族人民戰疫情、抗洪澇，促改革、推開放，抓脫貧、惠民生，保增長、穩大局，在世界上率先控制住疫情蔓延，在全球主要經濟體中率先實現經濟正增長，全面建成小康社會取得偉大歷史性成就，脫貧攻堅目標任務如期完成，重大科技創新成果捷報頻傳，共建「一帶一路」扎實推進，「十三五規劃」圓滿收場。

習近平強調，新的一年，大陸政府要全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民生活需要為根本目的，統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，統籌發展和安全，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，努力實現「十四五」時期發展開好局、起好步，以優異成績「迎接中國共産黨成立100周」年。

(中時新聞網)