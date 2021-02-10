旅遊票券平台近日看準國旅商機，動作頻繁地提升自家的服務價值，KLOOK宣布強化與LINE在台灣的合作，於LINE旅遊首頁串接KLOOK客運預訂服務，一鍵即可搜尋國光與統聯客運全台超過60條的熱門旅遊路線，KKday則攜手台北捷運公司共推防疫旅遊數位升級，特別在兒童新樂園、貓纜與小巨蛋冰上樂園，推出利用iPhone的App Clip Code去讓使用者可快速進入。
現在消費者於LINE旅遊首頁，即可串接KLOOK客運預訂服務，LINE用戶即日起可一鍵搜尋國光與統聯客運全台超過60條的熱門旅遊路線，直接透過線上付款完成預訂，還能同時累積LINE POINTS點數與KLOOK積分，28日前透過LINE旅遊購買KLOOK相關商品，享有LINE POINTS回饋3%，另外KLOOK從去年即推出的3天KLOOK Time專屬優惠活動，2月份更直接加碼LINE POINTS回饋從原本的2%增加至5%。
KKday造訪攜手台北捷運公司共推防疫旅遊數位升級，現旅客到兒童新樂園、貓纜與小巨蛋冰上樂園，只要利用iPhone手機感應或用相機，掃描場館周遭及捷運車廂上的App Clip Code海報條碼，就能啟動KKday App Clip，入場不必再對證更方便，刷Visa卡並綁定Apple Pay結帳，還能獲得單筆現折50元優惠。
(中時 )
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