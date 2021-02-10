大陸山東省藥品監督管理局7日發布最新公告指出，有一批保險套的「針孔檢測」項目不合格，但商品目前都已流入市面，範圍涵蓋湖南省、河北省、山東省及河南省等地區。對此，青島歐米卡橡膠製品有限公司緊急通知代理商，下架並召回8168盒天然膠乳橡膠保險套。

綜合陸媒報導，「針孔檢測」項目需檢查保險套表面是否有細小裂孔，然而在2020年風險監測抽檢過程中，發現批號為18030312B的產品不合格，該批天然膠乳橡膠保險套數量共8168盒，型號為浮點型，規格是52mm±2mm，識別信息為桔色暢享牌，召回級別則是3級。

青島歐米卡橡膠製品有限公司在接獲相關通知後，第一時間聯繫品牌合作方「保定市套普商貿有限公司」，要求所有代理商馬上下架，清查庫存並將產品全面召回。消息曝光後引起熱烈討論，網友紛紛笑回「要出人命了」、「這一召回，成千上萬的生命就被扼殺了」。

(中時新聞網)