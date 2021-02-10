大陸媒體報導，中國大陸已經完成了「第三代中口徑航空發動機」生產線的建設，這型發動機將可成為梟龍戰機JF-17，和中型5代戰機殲-31的動力來源。

防衛世界(Defense World)報導，這項消息來自《每日經濟新聞》(National Business Daily )，它援引中國航空工業集團(AVIC)旗下航空動力部門的聲明，表示中口徑引擎的生產線，已通過了驗收工作。

大陸軍事觀察家推測，報導中說的引擎是代號「泰山」的渦扇13型(WS-13)，據大陸百度百科的資料，渦扇13引擎總長4.14 公尺、最大外直徑1.02公尺，單具重量1135公斤，最大推力86.37千牛頓(kN)，也就是19,416.74 磅力(lb)、8,807公斤力(kgf)

做個比對，通用動力F404的最大推力78.7千牛頓，F414的最大推力是97.9千牛頓，勞斯萊斯EJ2000最大推力90千牛頓，賽峰M88最大推力75千牛頓，克里莫夫RD93最大推力81.3 千牛頓。

渦扇13可能將應用在大陸與-巴基斯坦合作的JF-17戰鬥機(大陸稱為FC-1梟龍)和殲-31匿蹤戰鬥機身上，其中又以FC-31較受矚目，因為一直有傳言認為，FC-31將會是大陸下一代航空母艦的艦載戰鬥機，因為它在尺寸上較殲20更為合適。

不過，據《環球時報》今天又報導，中國大陸也正與俄羅斯洽談進口RD-93引擎的計畫，並不見得渦扇13必然中選，還會經過更完整的性能評估。

(中時新聞網)