美國白宮發言人莎琪1月在白宮簡報中提及「戰略耐心」政策方針，引起討論。白宮一位發言人2月9日對日本產經新聞表示，「戰略耐心」的政策不適用於對中國。

「產經新聞」報導，白宮發言人表示，美國前總統歐巴馬政府對北韓開發核武一事採取「戰略耐心」（strategic patience）的政策方針，但這方針不適用於對中國。

正當美國考慮對中國採取新作法之際，莎琪（Jen Psaki）1月在白宮簡報中提及「戰略耐心」政策，外界認為歐巴馬政府輕忽北韓的核武和彈道飛彈的研發導致失敗，而剛上任的拜登政府若也採取「戰略耐心」政策，可能重蹈覆轍。莎琪的發言在日本引發討論。

白宮發言人表示，「戰略耐心」一詞是過去形容特定政策時所用的。言下之意，歐巴馬政府對北韓採取「戰略耐心」政策，但拜登政府在建立針對印度太平洋區及中國的全方位戰略上，無意採「戰略耐心」政策。

拜登政府對於涵蓋對中政策在內的印度太平洋戰略，將與地區的同盟國及夥伴協商，重新調整。

白宮的外交專家認為，莎琪所言是指拜登政府在擬定對中國採取新戰略之前，還需要一些時間。

(中央社)