台南屁孩踹飛騎車外勞 曝影片網氣炸肉搜：讓他紅

台灣外籍勞工相當多，也逐漸與台灣人生活融和，但仍時常傳出外籍勞工、與民眾的衝突事件，近日網路流傳一段影片，幾名年輕人騎著機車，看到前方有一名外籍勞工，對方也在騎車，結果這群屁孩，騎到旁邊伸腳踹，影片曝光掀起網友怒火，痛批「讓他們紅」。

近日手機群組流傳一段影片，四名屁孩騎著兩台機車，其中一名就是錄下影片的人，兩台機車起步後，前方一名外籍勞工，騎著一台小型電動車，這時其中一輛機車騎近外勞旁邊，接著竟伸出腳踹飛對方，外勞無預警被襲擊，直接倒在路邊。

影片曝光掀起網友怒火(圖片截自/爆廢公社公開版)

至於襲擊外勞的兩名屁孩，疑似因為太大力踹車，兩人也往旁邊摔車。網友看到影片相當憤怒，有網友找到屁孩本人臉書，並分享到臉書社團「爆廢公社公開版」，怒嗆「人家好好騎車踢人家是？腳很癢是嗎」、「讓他們如願，一夜成名」。

據悉，該影片發生地點在台南永康，屁孩本人也被網友肉搜，不少人留言表示「一定要告死他們」、「自摔活該，最好摔死」、「自己跌倒超智障」、「看到他們這樣丟台灣人的臉，令人生氣」，此事也引起永康分局注意，警方留言希望有相關線索的民眾，可以提供消息線索。

(中時新聞網)