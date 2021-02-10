今晚為小年夜，家家戶戶忙著提早回鄉準備吃年夜飯、大掃除，除舊布新，期許一年有好的開始，但除夕掃除也是有許多民俗學問在裡面，知名清潔公司「清潔人」就分享，打掃時有7大禁忌務必要避開，否則會衰整年。

傳統習俗中，由於「塵」與「陳」諧音，因此在農曆新年前，家家戶戶都會進行大掃除，除陳(塵)布新，迎接新氣象。根據《TVBS》報導，清潔人指出，打掃時則有7個禁忌要注意，一碰到恐怕不但迎不到好運，反而會諸事不順，分別如下：

1.大門不宜換

大門為一個家庭風水中最需要注意的事項，更換或重新設計都會影響運勢，因此建議適度清潔就好，若真想更換可先請教專家意見。

2.房間擺設切勿隨意更動

床是房屋中最聚財之地，若前一年運勢不錯，就可維持原樣，不須調角度或移動擺設，否則恐有反效果。

3.舊春聯必須撕毀

許多象徵著春節到來的應景物品，到了新年就必須除舊汰換，才能迎新帶來好運，切勿為省錢而沿用。

4.冰箱、米缸不能空

冰箱、米缸是食物糧倉，是一家三餐能否溫飽的象徵，從風水角度出發，上述兩樣必須在年前補齊，代表衣食無虞。

5.神、佛像須以柚子葉擦拭

神像、佛像是許多家庭都有供奉的物品，因此必須避免使用一般清潔打掃器具，改以柚子葉清理，柚子葉有著去黴運的意涵，能達到招財、喜迎福運的作用。

6.掃除順序須由內到外

掃除順序也是必須注意的重點，從收納開始到室內打掃，從上往下掃，最後從室內掃到室外，代表著將霉運一掃而出。

7.花卉要慎選

部分家庭會選用花卉裝飾屋內，增添綠意與生氣，若選擇「梅花、桃花」，可放大門象徵迎春報喜；「茶花、蘭花」放房間則代表家庭和睦；「富貴竹、發財樹」放在客廳則象徵富貴、財源滾滾，改善財運。

(中時新聞網)