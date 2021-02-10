美國影藝學院在台灣時間10日宣布競逐第93屆奧斯卡金像獎最佳國際電影（原最佳外語片）的初選短名單，其中代表台灣參賽的《陽光普照》不負眾望入選15強，從全球93部電影中脫穎而出，是繼《賽德克·巴萊》後，台灣電影暌違9年打進奪金獎的國際資格賽。

10日得知好消息，導演鍾孟宏表示：「感謝大家，台灣加油。」監製葉如芬則感激說道：「在小年夜這天收到消息，感到非常開心，主要是因為這麼多年後，台灣電影可以再次受到全世界的關注！」

前年以這部片分別獲金馬影帝和男配角獎的陳以文、劉冠廷也十分興奮，女主角柯淑勤說：「很高興！期待進入5強決選！」台灣電影再獲國際矚目，許多影迷熱議外，也開始祈禱集氣，期待電影能順利過關斬將，選入下月15日公布的正式入圍名單中。

《陽光普照》獲金馬獎6獎項肯定，先前也受多倫多、釜山、東京等重要影展的青睞，這回挺進15強，除了電影本身品質丶口碑兼具，行銷造勢也扮演舉足輕重的地位，成功吸引具有投票資格的影藝學院會員目光。

監製葉如芬今透露，在去年12月電影被美國知名媒體《綜藝報》首席影評人選為2020年10大最佳電影的第1名後，《陽光普照》宛如潛力股，讓北美發行商Netflix開始重視。

Netflix旗下專為爭取國際大獎而設立的小組「Awards Team」，積極投入宣傳，猶如打了一劑強心針，葉如芬分享：「他們從去年10月開始佈局，12月密集開始推廣，到了1月還重剪了一支專門為了爭獎的電影預告。對我們來說也是新的刺激，是不同角度的思維，看完感覺很不一樣。」

台灣方面，除了文化部影視及流行音樂產業局給予150萬補助，片商也投入150萬，支援參加奧斯卡金像獎的行政庶務費用，包含申請入圍前所需的外文對白修改費及翻譯費、字幕製作費、影片沖印費、往返運輸費及通關手續費、宣材製作及活動公關費。

葉如芬曾有多部監製作品代表台灣參賽奧斯卡，她坦言：「畢竟入圍奧斯卡跟夢一樣。之前《大佛普拉斯》的時候，我們投入太多宣傳費，最後沒挺進5強，因此賠了一點錢。有了上次經驗，這次心態比較平常心，也還好版權賣給Netflix後，這次宣傳就多了他們的幫忙。」

除了文化部，擅長與國際媒合溝通的文化內容策進院（文策院）在奪金路上則扮演助攻角色。文策院公關室主任羅融表示，院內9月底得知《陽光普照》將代表台灣出賽後，即組成團隊規劃行銷、加強曝光，包括在北美影視權威媒體《綜藝報》、《好萊塢報導者》、《國際銀幕》、《THE WRAP》等，都能見到《陽光普照》的專文介紹。

在公布符合入選資格名單到宣布短名單之間的1個月內，則投入超過上百萬的廣告預算，羅融說：「我們本來就有規劃用於國際影展或市場展的年度全球行銷預算，因此不用另闢專案處理，能節省行政程序的時間。其中《陽光普照》部分，我們與Netflix對接，互相整合協調可宣傳的手段，讓公關戰打得漂亮。」

若《陽光普照》闖入最佳國際電影前5強，會是繼李安的1993年《囍宴》、1994年《飲食男女》及2000年《臥虎藏龍》後，相隔21年登上奧斯卡最高殿堂。第93屆奧斯卡金像獎最終名單將於美國時間3月15日公布，頒獎典禮4月25日登場。

(中時 )