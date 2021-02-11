泰國近日發生一起校園性侵案。一名14歲少女指控，校長常藉著職務之便，把她叫到會客用的小房間，宣稱要給予獎賞，結果卻在房內性侵她，甚至要求自己放學後和他「視訊性愛」。家長事後發現女兒不對勁，追問後得知上情當場崩潰，氣得報警舉發。據悉，當地警方已對該名校長提起公訴，全案將擇期審判。

泰國媒體《MGR online》報導，本案發生在洛坤府（Nakhon）卡農區（Khanom），一間中學的校長被控利用職權，多次把一名14歲少女叫到會客用的小房間，對外聲稱要給予獎勵，實則伸出狼爪性侵；為了不讓犯行曝光，校長除了以金錢利誘，甚至將過程拍成影片，威脅被害人不得聲張，乖乖供其洩慾。

不僅如此，校長就連少女回家後也不放過，竟要求她用手機視訊通話大玩網路性愛。報導指出，被害人外型亮眼，平時熱愛運動，在校表現也很出色，近日卻突然變得鬱鬱寡歡，還一度萌生輕生念頭，讓家長直覺不對勁，深入追問後才揭發校長的惡行。

據了解，少女目前雖然情緒不穩，但家人都耐心地在旁陪伴，暫時沒有大礙；至於涉嫌性侵未成年人的校長，目前已遭到當地檢警起訴，法院將擇日開庭審理。

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(中時新聞網)