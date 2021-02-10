民進黨立院黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，捲入毒郵包案，收到表弟寄的二級毒品大麻膏，台北地檢署2020年底認定，柯鈞耀事前並不知道表弟到底要寄什麼物品來台，依罪嫌不足，將柯鈞耀不起訴，並依職權向台灣高檢署聲請再議，高檢雖一度發回北檢重新偵辦，最後該案依然獲不起訴定讞，也就是柯鈞耀運輸毒品案確定沒事，可以安心過年。

關務署和調查局航業處是2020年6月間抽查發現1件來自美國，裡面是大麻膏，依收信人地址查出發現竟是柯建銘次子柯鈞耀，將柯鈞耀約談到案，並移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後諭令柯以10萬元交保。

檢察官調閱林逸安的出入境紀錄及指紋，確認林男身分，透過視訊跨海訊問人在美國的林男，林男證稱，他為了表哥的病情，想說大麻可能有療效，還跑到美國大麻合法化的某州購買大麻膏，他告訴柯要寄「東西」給柯，柯曾拒絕他，他只是想「幫助」柯。檢方訊後即將林男由證人改為毒品案被告，並已分案偵辦。

檢察官研判，2人若真要寄毒，不會大方的在收件人欄位填寫本人真實姓名和地址，無證據顯示柯鈞耀有運輸毒品的犯意，認為罪嫌不足，將柯不起訴。

儘管柯鈞耀的毛髮驗出毒品反應，檢察官卻仍不起訴，這個結果讓網友傻眼，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」就表示，民進黨的綠色根本就是大麻的顏色，其他網友也痛批「民進黨瘩的貪污犯可以假釋回家過年，運送大麻都可以無罪確定」、「之前被判刑的類似案件可申請國陪嗎」、「天理不容，都是自己人無罪」、「原來臺灣顏色對了，就怎麼做怎麼沒事」、「現在就隨你們自己胡搞瞎搞。台灣已沒有是非對錯」。

(中時新聞網)