王育敏代言飛行夾克被酸「50歲阿姨」，國民黨在臉書粉專要求民進黨道歉。（摘自國民黨臉書粉專）

國民黨電商中心日前推出飛行夾克，引發民進黨網路社群中心主任范綱皓年齡歧視「阿姨」風波後，飛行夾克竟意外大賣，不但現貨100 多件在開賣12小時內被搶光，連同預訂，5個上班日就賣出500多件、進帳100多萬元，比前兩個月的總業績更高，令電商中心執行長陳冠安直說「該感謝范綱皓」。

國民黨為匯集人氣兼籌措財源，去年11月底率各政黨之先成立「電商中心」，推出帶有黨徽或中華民國的服飾、抱枕、文具用品等，其中最高價的是「台灣通史」精裝版每組9999元、平裝版3999元次之。

本月初電商中心預告推出飛行夾克，由文傳會主委王育敏擔任模特兒，卻被民進黨網路社群中心主任范綱皓開酸「50歲阿姨」，引發年齡歧視風波，事後范公開道歉，飛行夾克竟意外大賣，還賣到缺貨。

據悉，電商中心去年12月、今年1月共兩個月的總業績不到100萬元。但這次推出飛行夾克，訂價採「重返執政」寓意的2024元，雖是第三高價的商品，但自本月3日開賣，已賣500多件，共100多萬元，除了現貨100多件被搶光，還欠貨300多件，搶手程度令黨工也訝異。此外，庫存9組的台灣通史精裝版、近200組的平裝版已各賣出5組、10多組，也超乎預期。

國民黨電商中心執行長陳冠安指出，自3日推出飛行夾克，前3天就賣出300多件，也帶動其他商品熱銷，3天總業績破百萬元，令人訝異，除了國民黨整體氣勢回升，關鍵也在於范綱皓碰觸到民進黨性別年齡歧視的敏感議題，連綠營都看不下去後，范公開道歉，成為去年至今的藍綠攻防中，民進黨公開道歉的首例之際，引發藍營支持者同仇敵愾，及中間選民關注到飛行夾克及週邊商品所致。也使得買這件飛行夾克外套的意義，不只挺國民黨、也是展現不畏仇恨，力抗民進黨的勇氣，若從這個角度，「我應該感謝范綱皓」。

他表示，其實成立電商中心的重點不在賣商品，而是匯集人氣，買氣就是人氣，電商中心商品熱銷就是熱銷國民黨，每件售出的商品都是支持者最鐵桿的支持。

陳冠安也認為，這次飛行夾克熱銷事件，突顯三個重要的意義：讓想利用年齡歧視、對立仇恨做政治攻防的人知道這種作法已行不通；好的政治工作者應化解對立，讓世代共榮。其次，民進黨發表歧視言論，國民黨全體黨公職紛紛力挺王育敏，讓綠營道歉，呈現高度團結的氣象。第三，過去黨中央對黨中央的攻防，民進黨極少向國民黨道歉，代表藍營站穩道德高點造成的輿論壓力，仍可讓民進黨低頭，顯示國民黨整體攻防能力已提升。

(中時 )