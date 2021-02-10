投資者仍關注拜登刺激計畫的前景，以及美國新冠疫情放緩和疫苗持續推出等因素，再加上美國1月消費者物價指數（CPI）增長0.3%、核心CPI持平，另外，美國聯準會主席鮑爾將發表關於勞動力市場狀況的講話。今天美股一開盤上漲100多點，那指上漲0.49%、標普上漲0.37%。台積電ADR上漲2.01%。聯電ADR上漲1.21%。

截至台北時間10日晚間10點40分左右，道瓊指數上漲99.45點或0.32%、暫報31475.28點；那斯達克指數上漲70.39點或0.50%、暫報14078.09點；標普500指數上漲15.07點或0.39%、暫報3926.30點。

至於5大科技巨頭，蘋果上漲0.24%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.68%；微軟上漲0.70%；Facebook上漲0.99%；亞馬遜下跌0.29%。台積電ADR上漲2.01%。聯電ADR上漲1.21%。

自2月開始，美股3大指數均表現強勁，而好過預期的企業財報，以及對國會將提供更多財政支持的預期，令美股得到支撐。周二美股收盤後公佈財報的公司中，大多數業績超出預期，延續了近來的財報超預期趨勢。

從市場情緒來看，投資者仍然聚焦美國總統拜登政府1.9兆美元的財政刺激計畫，以及新冠疫苗接種的進展，因此股市等風險資產的走勢仍然受到資金青睞。

美國總統拜登的刺激計畫繼續提振信心，而隨著數據顯示，新增銀行貸款達到新高，對大陸貨幣緊縮政策的擔憂有所緩解，全球最大的兩個經濟體周三公布的通脹數據備受關注。

獨立顧問聯盟首席投資官Chris Zaccarelli表示，病毒仍在繼續變異，疫苗分發的時間比預期的要長，因此，實現群體免疫似乎需要更長的時間。樂觀的一面是，在我們等待這些挫折得到解決的同時，大規模的財政刺激和極度寬鬆的美國聯準會政策應該會讓股市繼續走高。

美國核心消費者價格指數（CPI）連續第二個月持平，彰顯出新冠疫情對通膨水平的持續壓制。美國勞工部周三公布的數據顯示，不含食品、能源成本的核心CPI同比上升1.4%。整體CPI再次受到汽油價格上漲推動，環比上漲0.3%，同比上升1.4%。

(中時新聞網)