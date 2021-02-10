由於澳州農產品光是出口至大陸就占了三分之一，大陸堪稱是澳州最大「金主」。但最新消息指出，大陸已經找到新的替代供應源，未來五年，將從匈牙利、波蘭等17個中東歐國家進口累計價值1700億美元（約台幣4.8兆元）以上的商品。

大陸《央廣網》報導，大陸已於本周二提出將加強與中東歐的貿易合作。未來五年間，大陸有望從匈牙利、波蘭等17個中東歐國家進口累計價值1700億美元（約台幣4.8兆元）以上的商品。

其中，農產品將是進口商品的重要部分，也就是說，中東歐國家的農產品將是澳洲農產品的潛力替代品。同時，大陸還訂下了一個目標，在接下來的五年，大陸自中東歐國家進口的農產品總額將增長100%，雙邊農業貿易額則增長50%。

報導指出，尤其是中歐貿易協定、中歐地理協定等的簽署，將有助於大陸與中東歐國家的貿易往來、投資。在2月9日的會議上，大陸已和17個中東歐國家達成了53項商業合作協議，總價值接近130億美元（約台幣3690億元）。

回顧過去近10年，澳州農產品能夠在大陸市場的崛起，與2015年中澳自貿協定的簽署有很大的關係，因為該協定帶來的優惠待遇，澳洲葡萄酒大打價格戰，最終成功在2018年打敗法國這一強力競爭對手。如今，中歐多個貿易協定的簽訂，中東歐國家對大陸出口將迎來新機會，同時也將有力地降低澳洲農產品的在大陸競爭優勢，根據統計，2020年，大陸與中東歐國家的雙邊貿易額首次突破千億美元，達到1034.5億美元。

(中時新聞網)