每到農曆春節，返鄉及旅遊人潮讓屏東市區及觀光景點擠爆，為了避免塞車影響遊興，屏東縣政府除了加強交通疏導外，也針對部分景點加強公車疏運，搭乘公車走春搭配「10力公車FUN膽玩」活動，不僅可享有前8公里路程10元外，還有機會獲得iPhone。

屏東縣今年多了幾個景點，包括勝利星村、縣民公園、屏東咖啡園區、可可Cacao跨域推廣所等。屏東縣民公園夢已成幻打卡勝地，可於屏東轉運站搭乘515、8201、8202、8203、8208、8209、8210、8212、8215等公車至復興國小站下車，步行約200公尺即可抵達。

沿山公路屏185縣道今年多了2個新景點，分別是屏東咖啡園區與可可Cacao跨域推廣所，除了販售相關產品外，也有DIY體驗活動，咖啡迷及巧克力控不可錯過，民眾可於潮州轉運站搭乘605A路線到達。

屏東熱帶農業博覽會不受疫情影響繼續辦理，民眾可自屏東轉運站搭乘接駁車至熱博園區，每人10元。另8221、8226路線也配合熱博期間增設臨時停靠站，搭配活動單程前8公里只要10元，還有機會抽中iPhone 12 mini。

霧台櫻花預計春節期間將滿開，上山人潮將更勝往年，縣府14日至16日上午10點至下午2點在霧台谷川大橋進行車輛管制，並啟動免費接駁小巴，也能預訂搭乘台灣好行神山線觀光巴士，2月12日至16日搭乘神山線之旅客，可抽新春限量紅包。

(中時 )