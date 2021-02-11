美國地質調查所表示，規模7.7強震11日凌晨侵襲南太平洋海域，引發當局對紐西蘭、萬那杜（Vanuatu）、新喀里多尼亞島（New Caledonia）及其他國家發布海嘯警報。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）指出，這起強震於當地時間午夜過後（格林威治標準時間13時20分）發生，震央位於新喀里多尼亞島南部省Vao鎮東方約415公里處，震源深度10公里。

位於夏威夷的太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示，未來3小時內可能會出現此強震引發的危險海嘯波浪。

太平洋海嘯警報中心表示，介於0.3公尺和1公尺以上海嘯可能會出現在斐濟（Fiji）、紐西蘭和萬那杜的部分海岸。包括澳洲、庫克群島（Cook Islands）和美屬薩摩亞（American Samoa）等那個地區的其他國家，可能會出現較小海嘯波浪。

USGS原先通報這起強震的規模為7.5，其後上修為7.7，目前未傳出傷亡或損害消息。

(中央社)