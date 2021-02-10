春節到來，許多人已經提前返鄉，就怕遇到塞車潮，同時也先來場大掃除。一名網友返鄉後，手刀幫家裡大掃除，全部清潔完畢後，一開冰箱卻秒放棄，照片曝光讓網友笑翻，直呼阿嬤正常發揮。

男網友在臉書《爆怨2公社》PO出照片，表示自己過年返鄉大掃除，所有該打掃的地方都完成了，只剩下阿嬤的冰箱，然而當他一開冰箱門後立刻宣布放棄。

男網友返鄉大掃除，一看到阿嬤的冰箱秒放棄。(圖／爆怨2公社)

透過照片可以看到，不論是上面的冰庫，或是下面的冷藏櫃，都已經被塞到爆滿，各式各樣的塑膠袋裝食材、飲料、零食、罐頭與雞蛋將冰箱完全填滿，還有許多用到一半的醬料與阿嬤自製的醃菜，讓他根本無從下手，當場宣布放棄：「阿嬤的冰箱讓我完全沒戰力...」。

網友看到後笑翻，紛紛留言：「千萬不可動！牽一髮而動全身」、「一看就知道很多過期的」、「這冰箱壽命不長了」、「好阿雜的冰箱」、「所以我自己買一個個人用小冷凍庫，長輩的就隨他們自己去塞吧」、「還不能亂碰，不然會被罵」、「不錯了，冷凍庫還有留下隔板給你用」、「一樣，阿嬤還叫我們努力吃，不然冰箱要爆了」、「老一輩都覺得冰箱萬能，什麼都塞進去就對了」、「阿嬤正常發揮」、「長輩名言：有冰過不會壞啦」、「為什麼還有這麼多顏色不同的雞蛋XD」。

(中時新聞網)